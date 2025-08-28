Овчинский: 15 домов разобрали по технологии «умного сноса» на востоке Москвы

В московском районе Косино-Ухтомский в рамках реновации были расселены 15 жилых домов с помощью технологии «умного сноса». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На сегодня 15 домов полностью освобождены и демонтированы. Жители этих домов получили квартиры с готовой улучшенной отделкой в новых жилых комплексах. Расселенные дома сносят, а на освобожденных территориях возводят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Одним из первых результатов этой работы стали новостройки на улице Черное Озеро, построенные в этом году на месте снесенных зданий», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, реновация затронет шесть тысяч жителей района, а всего переселят 55 домов из старого жилого фонда, одной из первых новостроек на месте снесенных зданий стал квартал на улице Черное Озеро.

Технология «Умный снос» подразумевает, что старые дома разбираются в несколько этапов, а весь строительный мусор обязательно сортируется по категориям.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы ее реализации в два раза.

