Овчинский: 15 домов разобрали по технологии «умного сноса» на востоке Москвы
В московском районе Косино-Ухтомский в рамках реновации были расселены 15 жилых домов с помощью технологии «умного сноса». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На сегодня 15 домов полностью освобождены и демонтированы. Жители этих домов получили квартиры с готовой улучшенной отделкой в новых жилых комплексах. Расселенные дома сносят, а на освобожденных территориях возводят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Одним из первых результатов этой работы стали новостройки на улице Черное Озеро, построенные в этом году на месте снесенных зданий», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, реновация затронет шесть тысяч жителей района, а всего переселят 55 домов из старого жилого фонда, одной из первых новостроек на месте снесенных зданий стал квартал на улице Черное Озеро.
Технология «Умный снос» подразумевает, что старые дома разбираются в несколько этапов, а весь строительный мусор обязательно сортируется по категориям.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы ее реализации в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бразилия присоединилась к участию в «Интервидении»
- Лукашенко возьмет в Китай мешочки картофеля в качестве подарков для коллег
- Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков на 16%
- Расходы НАТО на оборону в 2025 году оценили в $1,4 трлн
- Основательница Wildberries вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
- Ипотека на «вторичке» оживится после снижения ставки до 18%
- Умер Герой России генерал-майор Валерий Канакин
- СМИ: США направили восемь кораблей с тысячами военных к берегам Венесуэлы
- В Кремле еще не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
- СМИ: Дания предложила ввести санкции против доходов РФ от криптовалюты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru