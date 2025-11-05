Отельеры Москвы и Дубая обменялись практиками повышения производительности труда
В Дубае была проведена деловая миссия столичных отельеров, которую организовал Департамент экономической политики и развития города Москвы. Целями поездки были изучение передовых решений в области производительности труда, обмен опытом и лучшими практиками качества обслуживания, а также поиск инновационных технологий для внедрения в гостиничный сектор Москвы. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы и руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Деловая миссия в Дубай — это пилотный проект и важный шаг в развитии международного сотрудничества и обмена практиками в сфере гостеприимства. Участники миссии получили практические знания и установили новые деловые контакты, которые будут способствовать развитию гостиничной отрасли столицы», — отметила она.
По ее словам, город заинтересован в развитии международного сотрудничества и обменом практик в сфере гостеприимства. Багреева напомнила, что в федеральном проекте «Производительность труда» участвуют 23 отеля столицы, а московская гостиничная индустрия уже получила от этого экономический эффект в размере 128 миллионов рублей.
На мероприятии в Объединенных Арабских эмиратах были представлены главы 19 отелей Москвы, в том числе участников федпроекта, а также эксперты АНО «Мосстратегия» и представители городского Комитета по туризму. В рамках поездки они оценили организацию работы, питания, техническое обслуживание и новые методы бронирования главных отелей Дубая. Особый акцент был сделан на цифровых и роботизированных решениях, в том числе практикам поддержания повышенной лояльности сотрудников и кадрового менеджмента.
В 2022–2024 годах в столице реализовывался национальный проект «Производительность труда». Туризм был его частью с октября 2023 года, а с 2025 года компании Москвы продолжают повышать производительность труда по новому федеральному проекту «Производительность труда», который стал частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что до 2030 года свыше 800 московских предприятий будут участниками проекта. Все заявки принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».
