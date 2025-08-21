От маскировочных сетей до профориентации: как НКО Москвы помогают участникам СВО

Некоммерческие организации Москвы помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Город комплексно поддерживает бойцов, а НКО дополняют социальные услуги индивидуальными решениями.

«Проекты поддержки участников СВО и членов их семей – одно из актуальных направлений отраслевого конкурса грантов среди социально ориентированных НКО «Москва – добрый город». Его проводит столичный департамент труда и социальной защиты населения», – указано в сообщении.

За три года 54 организации получили на реализацию своих инициатив 140 млн рублей. В Москве уже начался седьмой конкурс грантов «Москва – добрый город». Ежегодный фонд составляет 400 млн рублей, заявки принимаются 27 августа-30 сентября.

Как сообщил глава региональной общественной организации «Общество инвалидов войны в Афганистане – Московский дом солдатского сердца» Михаил Яшин, системная поддержка столицы важна для развития социальных программ для участников СВО и семей.

«Мы ежегодно становимся победителями конкурса грантов «Москва – добрый город». И для нас эта победа не просто финансовая помощь. Это возможность создавать комплексные программы, которые решают широкий круг задач – от реабилитации участников СВО до их профориентации и получения ими новых профессий», – подчеркнул Яшин.

Поддержка становится фундаментом для развития и масштабирования проектов, организация способствует социализации подопечных и расширяет возможности для дополнительного образования.

Эффективность системного подхода в использовании поддержки в виде грантов подтверждает опыт организации «Дом трудолюбия «Ной». Проект запустил ремесленные мастерские для восстановления и приобретения навыков, организовал наставничество для переподготовки и сопровождаемой занятости, оказал адресную помощь нуждающимся. Организация также поддерживает бойцов СВО и их семьи. По словам председателя совета объединения Эмиля Сосинского, члены организации создают подушки для госпиталей, антитепловизионные покрывала, маскировочные сети, окопные свечи. Добровольцы благодаря поддержке города находят ресурсы для расширения производства и привлечения новых участников.

Поддержку военнослужащим оказывает и ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями «Вера. Надежда. Любовь», проекты которого сплотили активных горожан и добровольцев с особенностями здоровья. Директор Елизавета Романова рассказала, что организация благодаря конкурсу «Москва – добрый город» открыла мастерские по плетению маскировочных сетей.

Программа «Москва – добрый город» действует с 2019 года и обеспечивает партнерство города и благотворительного сектора для оказания адресной помощи. Один из ключевых ее проектов - конкурс грантов для социально ориентированных НКО. За шесть лет в нем победили 648 проектов, между ними распределили 2,4 млрд рублей.

