Основными факторами экономического роста России стали инвестиции и новые кадры

Повышение качества рынка труда, привлечение бизнеса к инвестициям и доступность технологий – основные причины опережающего экономического роста Москвы и России. Об этом сообщила вице-мэр Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она отметила, что на Москву сегодня приходится 20% инвестиций в стране, из которых 60% – средства бизнеса, 20% – заемные, а оставшийся процент – бюджетные.

«Москва реализует различные механизмы стимулирования инвестиционной активности, в том числе такие, как офсетные контракты, контракты жизненного цикла, в рамках которых бизнес инвестирует в развитие производств, а город становится для производителя одним из якорных заказчиков на долгосрочный период», – рассказала Багреева.

Она подчеркнула, что сегодня нужно сосредоточиться на подготовке нужных экономике кадров и повышать квалификацию работников предприятий. Это связано с расширением производств.

Помимо этого, Багреева напомнила, что благодаря национальному проекту «Производительность труда» предприятия повысили свою производительность на 40%, а экономический эффект от участия в проекте составил более 5 млрд рублей.

Однако по мнению заммэра, чтобы сохранить рост производительности труда, необходимо совместно с бизнесом развивать инвестирование в технологическое развитие страны.

