Ольга Кириллова напомнила что для подачи заявки на голосование бумажным бюллетенем осталась неделя

Москвичам осталось всего неделя для подачи заявок на голосование бумажными бюллетенями на сентябрьских выборах. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, , сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она уточнила, что процесс подачи является заявительным. Кириллова напомнила, что заявки можно подать на сайте mos.ru с 22 июля по 2 сентября, а в территориальных избирательных комиссиях — с 5 августа по 2 сентября. Основной срок подачи заявлений — 2 сентября.