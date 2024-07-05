Около станции метро «Беломорская» возведут новый бизнес-центр

Новый деловой центр построят в Москве вблизи станции метро «Беломорская» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Реализация этого проекта позволит создать более двух тысяч рабочих мест, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Реализация проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда позволит создать комфортную деловую среду в районе и обеспечить местных жителей рабочими местами в шаговой доступности от дома», - пояснил он.

По его словам, новое здание возведут на берегу Химкинского водохранилища, офисный комплекс станет частью обновленной инфраструктуры Северного речного порта. Объект намерены ввести в эксплуатацию в 2027 году.

В свою очередь коммерческий директор компании-инвестора проекта Plus Development Елена Тарасова заметила, что бизнес-центр с подземным паркингом станет частью масштабного проекта с единой концепцией. Локация с хорошей транспортной доступностью сделает его более привлекательным для размещения офисов.

«Сам подход, когда инвестор входит в проект на стадии ГПЗУ со сформированной концепцией и утвержденным проектом планировки территории, делает его более привлекательным и с точки зрения реализации, и с точки зрения эффективности финмодели», - добавила она.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин также сообщил о строительстве делового центра в ЮАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. За четыре года действия программы МПТ правительство Москвы заключило с инвесторами более 100 соглашений. Это позволило создать более 218 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.

