Около станции метро «Беломорская» возведут новый бизнес-центр
Новый деловой центр построят в Москве вблизи станции метро «Беломорская» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Реализация этого проекта позволит создать более двух тысяч рабочих мест, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Реализация проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда позволит создать комфортную деловую среду в районе и обеспечить местных жителей рабочими местами в шаговой доступности от дома», - пояснил он.
По его словам, новое здание возведут на берегу Химкинского водохранилища, офисный комплекс станет частью обновленной инфраструктуры Северного речного порта. Объект намерены ввести в эксплуатацию в 2027 году.
В свою очередь коммерческий директор компании-инвестора проекта Plus Development Елена Тарасова заметила, что бизнес-центр с подземным паркингом станет частью масштабного проекта с единой концепцией. Локация с хорошей транспортной доступностью сделает его более привлекательным для размещения офисов.
«Сам подход, когда инвестор входит в проект на стадии ГПЗУ со сформированной концепцией и утвержденным проектом планировки территории, делает его более привлекательным и с точки зрения реализации, и с точки зрения эффективности финмодели», - добавила она.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин также сообщил о строительстве делового центра в ЮАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. За четыре года действия программы МПТ правительство Москвы заключило с инвесторами более 100 соглашений. Это позволило создать более 218 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм о гонках «Формула 1» с Брэдом Питтом получил название «F1»
- Минпросвещения открестилось от идеи снять ремейки советских фильмов
- Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона-2024
- Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии
- Новый премьер Великобритании Стармер назначил глав МИД и Минобороны
- Гергиев откроет тур по Золотому кольцу с Мариинкой концертом во Владимире
- «Не испытываем оптимизма». Песков оценил победу лейбористов в Великобритании
- Глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека
- ФСБ опровергла нападение на воронежское управление ведомства
- Дзюба отказал зарубежным клубам ради игры в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru