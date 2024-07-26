Около 880 новых вакансий открыли производители медизделий в ОЭЗ «Технополис Москва»

Около 880 новых рабочих вакансий создали в столице предприятия-изготовители медицинских изделий за время работы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, общая сумма инвестиций этих компаний в экономику города превысила 6,1 миллиарда рублей.

Ликсутов отметил, что только по итогам прошлого года производители медицинских изделий создали 210 новых рабочих мест и вложили в развитие бизнеса 2,2 миллиарда рублей.

«Основным стимулом для роста стало повышение уровня локализации производства и активное замещение на рынке импортной продукции, что соответствует задачам, которые поставил Сергей Собянин. Большой объем инвестиций направили на строительство новых предприятий. Так, в прошлом году открылись заводы по выпуску абсорбирующего белья, субстанций для дыхательной диагностики, ультразвуковых сканеров и многого другого», — рассказал заммэра.

В этом году 14 компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», выпускающие высокотехнологичную медтехнику, инструменты и другое оборудование, продолжили наращивать объемы продукции.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил, что в 2023 году выручка резидентов медицинского сектора составила 10,5 миллиарда рублей, а за все годы деятельности в ОЭЗ — свыше 23,1 миллиарда рублей.

О пополнении в прошлом году сектора медицинской техники ОЭЗ «Технополис Москва» тремя новыми резидентами, рассказал гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

Среди них он выделил компанию «Моторика», которая специализируется на производстве бионических протезов, а также компанию «Оксикор», завершающую испытания первого российского оксигенатора — прибора для насыщения крови кислородом.

