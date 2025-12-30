Около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры Северного округа Москвы

Волонтеры Северного административного округа Москвы в текущем году доставили в зону СВО около 500 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Собянин: Школьники отправили больше 30 тыс. писем и открыток в зону СВО

Отмечается, что в состав гуманитарных грузов входит всё необходимое - от маскировочных сетей и окопных свечей до военного снаряжения, техники и медикаментов.

Участие в сборе принимают более 40 волонтерских объединений Северного административного округа столицы.

«Помимо материальной помощи, бойцы получают письма и открытки со словами поддержки», – указано в сообщении.

Ранее в Мосгордуме сообщили, что депутаты городского парламента отправили гуманитарный конвой в Запорожскую область и ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияГуманитарная ПомощьВолонтерыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры