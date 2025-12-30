Около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры Северного округа Москвы
Волонтеры Северного административного округа Москвы в текущем году доставили в зону СВО около 500 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что в состав гуманитарных грузов входит всё необходимое - от маскировочных сетей и окопных свечей до военного снаряжения, техники и медикаментов.
Участие в сборе принимают более 40 волонтерских объединений Северного административного округа столицы.
«Помимо материальной помощи, бойцы получают письма и открытки со словами поддержки», – указано в сообщении.
Ранее в Мосгордуме сообщили, что депутаты городского парламента отправили гуманитарный конвой в Запорожскую область и ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
