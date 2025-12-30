Собянин: Школьники отправили больше 30 тыс. писем и открыток в зону СВО
Школьники и студенты колледжей Москвы в 2025 году поддерживали участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Ученики отправили более 30 тысяч писем и открыток военным, собрали более 32 тонн гуманитарной помощи для детских домов, школ-интернатов новых регионов, зоны СВО.
В частности, ребята из школы № 1570 написали слова поддержки бойцам, проходящим лечение в Главном военном клиническом госпитале им. академика Н.Н. Бурденко. Ученики школы № 171 вложили в каждое послание рисунки и сувениры, Измайловская школа № 1508 собрала теплые вещи и продукты длительного хранения, школа «Марьино» им. маршала авиации А.Е. Голованова провела бал героев в исторической усадьбе Люблино и записала новогоднее видеопоздравление для военных.
Студенты и педагоги столичных колледжей собрали и передали более 35 тысяч писем для бойцов и свыше 20 тонн гуманитарной помощи - медикаментов, одежды, сухпайков, портативных генераторов.
Для детей из новых регионов и семей бойцов студенты провели десятки новогодних концертов, благотворительных елок, театрализованных квестов. Например, подобные мероприятия состоялись в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» и юридическом колледже.
В свою очередь, сотрудники колледжа информационных технологий «ИТ. Москва» в образах Деда Мороза и Снегурочки привезли подарки и гумпомощь в детские дома Луганска и Донецка. При этом учащиеся Московского образовательного комплекса «Запад», которые осваивают профессию повара, испекли медовые пряники и вместе со студентами Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева упаковали сладости в посылки. Подарки дополнили теплой одеждой и обогревателями. Кроме того, в колледже малого бизнеса № 4 и технологическом колледже № 24 сшили адаптивную одежду для раненых.
