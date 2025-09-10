Одна из старейших детских музыкальных школ столицы будет отремонтирована
Детскую музыкальную школу имени В.Ф. Одоевского в столичном Центральном административном округе отремонтируют. О том, что проект ремонта согласован, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«В Красносельском районе отремонтируют одну из старейших музыкальных школ Москвы. Учреждение располагается в двух зданиях 1905 года постройки по адресу: Докучаев переулок, дом №7, строения №1 и №2», — указал он.
По его словам, реконструкция затронет все помещения, фасады и кровлю.
Проект капитального ремонта также включает в себя замену полов, окон, дверей и части внутренних перегородок. Строители займутся чисткой, окрашиванием и отделкой, в том числе, заменят облицовочную плитку на цоколе, установят новые входные группы и козырьки над крыльцами. Уточняется, что деревянные стропила на крыше будут заменены, а у здания появятся защитные ограждения и слуховые окна.
