Общественный штаб: В Москве избирателям будут доступны все способы голосования
В Москве состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе. На мероприятии обсудили все способы голосования, доступные избирателям столицы.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что на выборах, которые пройдут 18 – 20 сентября, жителям столицы будут доступны все способы голосования. Чтобы сделать свой выбор онлайн совершеннолетним горожанам потребуется полная учётная запись на портале mos.ru. Кроме того, проголосовать можно с помощью терминала электронного голосования, а на участке по месту постоянной регистрации можно получить бумажный бюллетень.
Отмечается, что в 2026 году в Москве появятся новые участки для голосования, которые организуют в местах притяжения — в центрах госуслуг, в торговых центрах, в районных центрах «Место встречи». Всего их будет 51. Там также установят терминалы – это упрощает процесс поиска участка и позволяет вписать голосование в дневную рутину. Кириллова указала, что особенно востребованными такие участки будут «у избирателей, приехавших из других регионов России».
«Они смогут проголосовать в Москве на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам. Жители шести регионов РФ, где будут проходить в эти дни выборы высших должностных лиц субъектов, также смогут проголосовать, находясь в Москве», – добавила она, напомним, что жители других субъектов страны смогут отдать свой голос в столице благодаря системе «Мобильный избиратель».
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко рассказал, что избиратели Москвы смогут выбрать способ голосования непосредственно в день голосования. Он отметил, что статитсика свидетельствует о росте популярности электронной формы голосования. По его словам, в 2021 году на выборах депутатов Госдумы этим способом проголосовало около 52% избирателей столицы, то на выборах мэра Москвы два года спустя доля электронных избирателей превысила 80%, а на выборах в Мосгордуму в 2024 году она выросла до 95%.
Костырко отметил, что москвичи являются одними из самых продвинутых пользователей цифровых сервисов в мире. А за счёт удобства и безопасности электронного голосования привлекаются новые избиратели.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв, в свою очередь, указал, что корректность работы системы онлайн-голосования традиционно проверяется в день теста. По его словам, проверку предлагается провести 28 августа, в её рамках горожане смогут «ответить на актуальный вопрос городской повестки».
Также Ковалёв добавил, что набор наблюдателей в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы продолжается, старт обучения запланирован на 23 августа.
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