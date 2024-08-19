Оборот сферы услуг населению в первом полугодии 2024 года вырос на 7,4%

За первое полугодие 2024 года оборот сферы услуг населению составил 1,9 триллиона рублей, увеличившись на 7,4% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, наибольший прирост был в показателях электронных сервисов, в том числе у онлайн-кинотеатров и музыкальных сайтов.

«Их оборот за шесть месяцев вырос на 24% к аналогичному периоду прошлого года. Он составил 164,4 млрд рублей», - сказала Багреева.

При этом она добавила, что показатели по транспортным услугам выросли на 14%, составив 638,5 млрд рублей благодаря развитию городской транспортной системы и внутреннего туризма.

В то же время культурные организации повысили свою выручку на 11,3% до 43,2 млрд рублей. Подобную динамику продемонстрировали и спортивные компании, оборот которых составил 24,5 млрд рублей.

Между тем, бытовые услуги, например, в парикмахерских и салонах красоты, показали рост почти на 7% до 117 млрд рублей. При этом туристический бизнес за указанный период смог заработать почти 72 млрд рублей, что на 5,4% больше, чем в 2023 году.

Всего за пять лет оборот столичной сферы услуг увеличился на 35,4%, заключила Багреева.

