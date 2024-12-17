Оборот фармацевтической промышленности Москвы вырос почти на 40% за год

Оборот предприятий фармацевтической отрасли Москвы c начала года вырос на 38,7%, преодолев отметку в 403 миллиарда рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Предприятия в том числе благодаря мерам поддержки города внедряют новые разработки и осваивают эффективные технологические процессы, что позволяет им увеличивать выпуск лекарств, не допускать возникновения дефицита после ухода части иностранной продукции», - рассказала она.



Доля Москвы в общем объеме по стране составила треть. Примерно 68% оборота (почти 276 миллиардов рублей) приходится на столичные производства лекарств и медицинских материалов. Еще 32% (127 миллиардов) – на компании, которые производят фармацевтические субстанции. Большую часть оборота (88%) делает крупный и средний столичный бизнес, этот сектор заработал почти 353 миллиарда с начала 2024 года.



Со своей стороны, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что в столице более 300 предприятий сегодня занимаются выпуском лекарств, медицинских изделий и техники. Фармзаводы с начала года увеличили поставки заказчикам на 16,6%. Город активно поддерживает отрасль под руководством мэра Сергея Собянина.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что за пять лет производство лекарств в столице выросло в 2,5 раза.

