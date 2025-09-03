Новый ЖК по программе реновации появится в Северном Измайлове
Новый жилой комплекс появится по программе реновации ветхого жилья на Сиреневом Бульваре (район Северное Измайлово, ВАО). Проект строительства нового ЖК согласован, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, проектом предусмотрены 552 квартиры, куда переедут свыше 1000 человек. Жилой комплекс будет состоять из двух строений, которые объединят подземным паркингом. «Первое, состоящее из пяти разновысотных секций, будет иметь вытянутую П-образную форму, второе запроектировано как единое здание из двух трехэтажных секций», – отметил Щербаков.
Здания будут формировать открытое дворовое пространство с местами для игр, отдыха и занятий спортом, а нежилые первые этажи займут помещения для коммерческого использования. Для маломобильных москвичей часть квартир и помещения общего пользования спроектируют с учетом принципов безбарьерной среды.
Ранее московский мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.
