Новый жилой комплекс построят в Таганском районе Москвы

Новый жилой комплекс возведут в Таганском районе Москвы. Глава Москомэкспертизы Иван Щербаков сообщил, что проект строительства уже согласован.



По его словам, новостройка появится в Костомаровском переулке недалеко от площади Курского вокзала, рядом со станцией метро «Чкаловская».



Жилой комплекс будет состоять из пяти зданий башенного типа высотой от 16 до 52 этажей, объединенных подземным двухуровневым паркингом на 520 машино-мест.



На первых этажах разместят офисы и детский образовательный центр. Все корпуса будут оснащены сквозными вестибюлями, соединяющими улицу и внутренний двор, который будет организован по концепции «без машин». Там обустроят зоны отдыха, разобьют газоны, посадят кустарники и деревья, а также установят детскую и спортивную площадки.

