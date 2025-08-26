Новый жилой дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе
Новый дом построят в рамках программы реновации ветхого жилья на Изумрудной улице (Лосиноостровский район, СВАО). О том, что проект строительства согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласно проекту, дом будет состоять их четырех жилых секций. В нем запланировано 280 квартир», — сказал Щербаков, отметив, что часть квартир оборудуют для удобства маломобильных москвичей. Кроме того, безбарьерная среда будет создана в местах общего пользования.
На первом этаже предусмотрены оборудованные отдельными входами помещения для общественного использования.
К моменту сдачи дом будет полностью подготовлен к заселению. Во всех жилых помещениях будет выполнена чистовая отделка, отвечающая столичным стандартам реновации. Кроме того, рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переезде москвичей в новый дом по программе реновации в районе Люблино. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru