Новый выезд на Калужское шоссе появится в ТиНАО в этом году

Дополнительный выезд на Калужское шоссе появится в 2025 году в Новой Москве. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе идет строительство и реконструкция почти 1,4 километра дорог. В текущем году планируется достроить дорогу, которая позволит организовать дополнительный выезд на Калужское шоссе. По ней пойдет городской транспорт в том числе к объектам научной инфраструктуры.

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Возводится участок магистральной улицы от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе и реконструируется улица Заречная. Общая протяженность объектов – около 4 километров.

После открытия строящихся и реконструируемых дорог в Мосрентгене наземный городской транспорт будет перевозить по ним пассажиров к станциям «Тютчевская» и «Корниловская» Троицкой линии метро.

Кроме того продолжаются работы на магистральной улице «Калужское шоссе – Бачурино – а/д Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Речь идет о более чем 7 километрах автодорог.

Ранее сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» выросли тарифы за проезд. Повышение цен затронет владельцев легковых автомобилей на «дачных» маршрутах по выходным.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоДорогиНовая Москва

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