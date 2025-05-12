Новый выезд на Калужское шоссе появится в ТиНАО в этом году

Дополнительный выезд на Калужское шоссе появится в 2025 году в Новой Москве. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе идет строительство и реконструкция почти 1,4 километра дорог. В текущем году планируется достроить дорогу, которая позволит организовать дополнительный выезд на Калужское шоссе. По ней пойдет городской транспорт в том числе к объектам научной инфраструктуры.