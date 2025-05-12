Новый выезд на Калужское шоссе появится в ТиНАО в этом году
Дополнительный выезд на Калужское шоссе появится в 2025 году в Новой Москве. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе идет строительство и реконструкция почти 1,4 километра дорог. В текущем году планируется достроить дорогу, которая позволит организовать дополнительный выезд на Калужское шоссе. По ней пойдет городской транспорт в том числе к объектам научной инфраструктуры.
Возводится участок магистральной улицы от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе и реконструируется улица Заречная. Общая протяженность объектов – около 4 километров.
После открытия строящихся и реконструируемых дорог в Мосрентгене наземный городской транспорт будет перевозить по ним пассажиров к станциям «Тютчевская» и «Корниловская» Троицкой линии метро.
Кроме того продолжаются работы на магистральной улице «Калужское шоссе – Бачурино – а/д Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Речь идет о более чем 7 километрах автодорог.
Ранее сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» выросли тарифы за проезд. Повышение цен затронет владельцев легковых автомобилей на «дачных» маршрутах по выходным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог Рар: Немецкое правительство запретит «Альтернативу для Германии»
- Большинство российских фильмов с господдержкой стали убыточными в 2024 году
- Генконсульство России в Кракове закроют не раньше, чем через 30 дней
- В Киргизии произошли два землетрясения магнитудами 4,4 и 5,5
- Страны ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против РФ
- Армия России освободила Котляровку в ДНР
- Заморозки уничтожили половину посева фруктов и ягод в южных регионах России
- Умер сыгравший в фильме «Друг мой, Колька!..» актер Александр Кобозев
- Алаудинов призвал население России не делиться на национальности
- Экс-главу «Башнефти» Хорошавцева обвинили в хищении 9 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru