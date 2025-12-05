Новый общественно-деловой комплекс возведут на северо-западе Москвы

В Москве согласовали проект нового офисного здания, которое построят в 1-м Силикатном проезде. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Это будет 42-этажное офисное здание с четырехэтажным стилобатом и пятью подземными этажами. Площадь здания, согласно проектной документации, составит почти 107 тысяч квадратных метров», – рассказал он.

После того, как офисный комплекс будет построен, в нем смогут работать около шести тысяч человек.

Всего в здании, согласно проекту, планируется установить 22 лифта. На втором этаже разместится столовая. С пятого по 42-й этаж будут располагаться офисные помещения открытой планировки. На уровне 42-го этажа также обустроят террасы.

В подземной части здания разместится паркинг на 381 машино-место. Он также займет и часть помещений на втором – четвертом этажах.

