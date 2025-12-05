Новый общественно-деловой комплекс возведут на северо-западе Москвы
В Москве согласовали проект нового офисного здания, которое построят в 1-м Силикатном проезде. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Это будет 42-этажное офисное здание с четырехэтажным стилобатом и пятью подземными этажами. Площадь здания, согласно проектной документации, составит почти 107 тысяч квадратных метров», – рассказал он.
После того, как офисный комплекс будет построен, в нем смогут работать около шести тысяч человек.
Всего в здании, согласно проекту, планируется установить 22 лифта. На втором этаже разместится столовая. С пятого по 42-й этаж будут располагаться офисные помещения открытой планировки. На уровне 42-го этажа также обустроят террасы.
В подземной части здания разместится паркинг на 381 машино-место. Он также займет и часть помещений на втором – четвертом этажах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Достигли дна: Рынок грузоперевозок лишится игроков в 2026 году
- Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду запрещенного АУЕ
- Любимова: Минкульт в 2025 году поддержал более 150 фильмов
- Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у убывших на СВО
- Игры закончились: Кого затронут блокировки Роскомнадзора после скандала с Roblox
- СМИ: В башне «Грозный-Сити» прогремел взрыв
- В Индии показали мультфильм с Путиным и Моди
- В Госдуме предложили повысить минимальную страховую пенсию по старости
- Минкульт ожидает роста кинопроката за счет картин с господдержкой
- Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за самочувствия пассажира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru