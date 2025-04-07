Начался монтаж инженерных систем здания конечной станции наземного транспорта городского вокзала Лианозово
Около 1,9 тысячи единиц оборудования будет установлено в здании конечной станции наземного транспорта городского вокзала Лианозово.
«В настоящий момент строители выполняют подведение всех необходимых инженерных коммуникаций для функционирования строящегося здания: света, хозяйственно-бытовой канализации, водопровода, связи. В общей сложности будет использовано около 13 тысяч метров электрокабеля и примерно 500 погонных метров внутренних и внешних трубопроводов», – рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.
Здание конечной станции наземного транспорта возводят в шаговой доступности от вокзала – на Дубнинской улице. В типовом сооружении общей площадью около 500 квадратных метров создадут комфортные условия для работы и отдыха персонала, обеспечивающего бесперебойность рейсов.
На прилегающей территории общей площадью более 53 тысяч квадратных метров идет комплексное благоустройство. Оно затрагивает Дубнинскую, Псковскую, Зональную, Череповецкую улицы, а также Лианозовский проезд. На большей части территории выполнят озеленение, а на оставшейся площади будут созданы автомобильные дороги и пешеходные дорожки с гранитным мощением.
«Параллельно в рамках развития технологической части городского вокзала Лианозово и его интеграции с инфраструктурой станции первого Московского центрального диаметра завершается строительство пешеходных переходов через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Также началось возведение дополнительного выхода из существующего подземного перехода через Лианозовский проезд», – добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.
Реализация проекта городского вокзала Лианозово позволит создать удобную пересадку между различными видами транспорта, значительно увеличить пропускную способность улично-дорожной сети и в целом улучшить транспортную доступность района.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии южного вестибюля московского городского вокзала Лианозово.
«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 80 станций метро, свыше 170 км линий и 12 электродепо.
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