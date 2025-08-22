Новый дом по реновации построят в московском районе Измайлово

На востоке Москвы построят дом по программе реновации. Проект строительства многоквартиного дома, уже согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Новостройка рассчитана на 103 квартиры. На первом этаже запроектированы помещения для коммерческого использования площадью чуть более 670 квадратных метров с отдельными от жилой части входами», – пояснил он.

Проект дома учитывает принципы создания безбарьерной среды для наибольшего удобства передвижения маломобильных граждан. Территорию вокруг объекта недвижимости благоустроят, оборудуют во дворе детскую и спортивную площадки.

Квартиры дома передадут жильцам с чистовой отделкой и застекленными лоджиями.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, позволит расселить более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал вдвое ускорить темпы ее реализации.

