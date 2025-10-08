Новый дом по реновации построят в Дмитровском районе Москвы

Новый многоквартирный дом по программе реновации построят на Долгопрудной улице Москвы. О том, что проект уже согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Дом будет состоять из двух корпусов, в каждом из них – по две секции. Всего в нем запланировано 457 квартир», – уточнил Щербаков.

По его словам, новостройка появится на месте двух снесенных по программе реновации пятиэтажек.

Первые этажи корпусов сделают нежилыми. В них разместятся помещения общественного назначения.

Новый дом и вся прилегающая территория будет строится с учетом требований концепции безбарьерной среды. Часть квартир оборудуют для проживания маломобильных граждан.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспекта Вернадского.

