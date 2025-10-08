Новый дом по реновации построят в Дмитровском районе Москвы
Новый многоквартирный дом по программе реновации построят на Долгопрудной улице Москвы. О том, что проект уже согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Дом будет состоять из двух корпусов, в каждом из них – по две секции. Всего в нем запланировано 457 квартир», – уточнил Щербаков.
По его словам, новостройка появится на месте двух снесенных по программе реновации пятиэтажек.
Первые этажи корпусов сделают нежилыми. В них разместятся помещения общественного назначения.
Новый дом и вся прилегающая территория будет строится с учетом требований концепции безбарьерной среды. Часть квартир оборудуют для проживания маломобильных граждан.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспекта Вернадского.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru