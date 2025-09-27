Новый дом по программе реновации появится в Нагорном районе Москвы
В столице согласовали проект строительства многоквартирного дома по программе реновации на Криворожской улице. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В Нагорном районе планируют построить жилой дом на 642 квартиры. Согласно проекту, он будет состоять из пяти секций, выстроенных в Г-образную форму», – уточнил Щербаков.
По его словам, первый этаж будет отведен для помещений общественного назначения с отдельным входами с улицы. В одном из них откроется центр информирования населения о переселении по программе реновации.
Несколько квартир нового дома будут специально спроектированы для удобства маломобильных граждан. В благоустроенном дворе, который обустроят по принципам безбарьерной среды, оборудуют спортплощадку, а также несколько детских площадок.
