Новый дом по программе реновации появится на Таганрогской улице в Москве

Новый дом построят в рамках программы реновации ветхого жилья на Таганрогской улице. Проект строительства уже согласован, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«По программе реновации планируется возведение многоквартирного дома, состоящего из трех строений. Он появится на месте расселенной пятиэтажки», — отметил он.

Во всех 437 квартирах нового дома будет выполнена готовая улучшенная отделка, некоторые из них приспособят для маломобильных москвичей. На нежилых первых этажах появятся помещения коммерческого назначения.

Придомовую территорию и помещения общего пользования спроектируют по принципу безбарьерной среды. Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении горожан по программе реновации в новый дом в районе Люблино. Также он поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

