Новый административно-деловой комплекс построят в Москве в районе Раменки

Новый административно-деловой комплекс появится в столичном в районе Раменки. Уже согласован проект его строительства на улице Лобачевского. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«На западе Москвы в районе Раменки возведут административно-деловой комплекс. Он появится на свободном от застройки участке площадью около 4,7 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, это будет 11-этажное здание общей площадью почти 23 тысячи квадратных метров с подземным паркингом на 83 машино-места», – уточнил Щербаков.

Со второго по десятый этаж запроектированы офисы открытой планировки, на одиннадцатом оборудуют открытую террасу, а на первом этаже разместится кафе на 140 посадочных мест, а также комнаты отдыха для сотрудников, служебные и технические помещения.

Общая площадь офисных помещений превысит 10 тысяч квадратных метров, в них смогут работать около 1,3 тысячи человек.

