Новогоднюю елку для детей участников СВО проведут в Третьяковке

Первый показ новогодней елки в Третьяковской галерее пройдет 9 декабря. Театрализованное представление организовано совместно со столичным правительством для школьников из семей участников военной операции на Украине и для детей призеров и лауреатов художественных конкурсов, проводимых Департаментом образования и науки Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, ребята смогут погрузиться в мир изобразительного искусства, познакомиться с творчеством русских художников и получить незабываемые впечатления от театрального представления в новом Инженерном корпусе галереи.

Новогодние елки пройдут в интерьере выставки «Адепты красного. Малявин & Архипов». Участникам программ расскажут о роли красного цвета в искусстве первой трети ХХ века, и влиянии фольклора на русское искусство. Детям представят авторский спектакль, главным персонажем в котором станет художник Никола.


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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ДетиНовогодние ПраздникиТретьяковская Галерея

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