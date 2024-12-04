Новогоднюю елку для детей участников СВО проведут в Третьяковке

По ее словам, ребята смогут погрузиться в мир изобразительного искусства, познакомиться с творчеством русских художников и получить незабываемые впечатления от театрального представления в новом Инженерном корпусе галереи.

Новогодние елки пройдут в интерьере выставки «Адепты красного. Малявин & Архипов». Участникам программ расскажут о роли красного цвета в искусстве первой трети ХХ века, и влиянии фольклора на русское искусство. Детям представят авторский спектакль, главным персонажем в котором станет художник Никола.





