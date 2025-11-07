Новая столичная дорога соединит Косинскую и Реутовскую улицы

В столице продолжается реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой. Специалисты соединят Косинскую и Реутовскую улицы, сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Протяженность нового участка дороги, который соединит Косинскую и Реутовскую улицы, составит около 700 метров. Дорога будет двухполосной – по одной полосе в каждом направлении», - рассказал он.

Строители уже прокладывают инженерные коммуникации, объект будет готов в 2026 году. Соединение улиц позволит создать отдельный дублер МКАД от Московского скоростного диаметра до улицы Кетчерской, что сократит время водителям. Подобные мероприятия позволяют перераспределить поток машин и снизить загруженность больших дорог.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о реконструкции участка МКАД для улучшения транспортной ситуации в районах Вешняки и Ивановское.

