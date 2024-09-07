«Новая глава жизни»: Эксперт назвал преимущества развития МГТУ им. Баумана

Развитие инфраструктуры и расширение МГТУ им. Баумана является приоритетной задачей, так как у вуза сильнейшая база для подготовки специалистов инженерных специальностей, заявил независимый экономист Андрей Бархота.

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера в МГТУ им. Баумана. Это была одна из самых масштабных задач в сфере высшего профессионального образования. При этом 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров были построены и отреставрированы в рекордные сроки. Бархота назвал развитие новых корпусов вуза возможностью шагнуть дальше и выше.

"Развитие инфраструктуры и расширение МГТУ им. Баумана - приоритетная задача. Университет обладает старейшей и сильнейшей базой для подготовки специалистов инженерных специальностей высшей квалификации. Учебная и научная работа, ведущаяся в МГТУ, заслуживает самых лучших оценок. Активная международная деятельность и расширение набора учащихся университета требовали расширения площадей и инфраструктуры. Оперативное и своевременное возведение в Москве новых учебных и лабораторных кластеров МГТУ, наряду со студенческим кластером - это открытие новой главы в жизни университета, возможность шагнуть дальше и выше", - сказал эксперт.

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ФОТО: РИА Новости
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