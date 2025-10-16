Новая дорога между Каширским шоссе и Елецкой улицей появится на юге Москвы
В столичном районе Орехово-Борисово Южное началось строительство Проектируемого проезда № 963. Эта двухполосная дорога свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей, рассказал глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.
«В рамках проекта построим и реконструируем более одного километра дорог, обустроим тротуары, разместим современные павильоны наземного городского транспорта. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов и создаст дополнительные маршруты для автомобилистов на территории района», – сказал Василий Десятков.
По его словам, сейчас проводятся подготовительные работы. В рамках реализации проекта специалисты обустроят заезд и выезд из жилого комплекса на новую дорогу (Проектируемый проезд № 1), а также выезд из жилого комплекса на Ясеневую улицу.
Появление в районе новой дороги обеспечит возможность реорганизации прилегающей территории, благодаря чему можно будет дальше ее развивать. Дорога обеспечит удобным подъездом транспорта жилые дома и многочисленные промышленные предприятия района.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте строительства новой дороги в Орехово-Борисове Южном.
