«Не нужно останавливаться»: Сергей Собянин рассказал о реализации нацпроектов
Реализация национальных проектов заложила фундамент для развития России. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, президент РФ Владимир Путин изначально поставил перед властями амбициозные цели, «куда должна нация двигаться».
Градоначальник подчеркнул, что для движения вперёд и достижения национальных целей, не нужно останавливаться.
«Вы думаете, поставили национальную цель, достигли и потом отдыхаем, сидим. Так не бывает», — указал Собянин.
Он отметил, что реализация нацпроектов продемонстрировала, какие вопросы могут вызвать затруднение и где необходима корректировка, добавив, что работа в этом направлении будет продолжаться.
Ранее Собянин подписал постановление о выделении грантов на создание импортозамещающих производств в столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: Инфляционного роста в России нет
- Путин: Обойти решение Международного уголовного суда очень просто
- Путин предложил провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии
- Фильм «Жванецкий» покажут на кинофестивале «Послание к человеку» в Петербурге
- Путин: РФ готова обсуждать мир на Украине на базе стамбульских соглашений
- Путин: Российская армия становится одной из самых боеспособных
- Мультфильм «Рик и Морти» продлили на два сезона
- СМИ: Минюст предложил значительно повысить штрафы за экономические преступления
- Путин выступил против перемирия с Украиной «на неделю или на год»
- Ученые создали ошейник для собак и котов, который позволяет животным говорить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru