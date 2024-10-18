«Не нужно останавливаться»: Сергей Собянин рассказал о реализации нацпроектов

Реализация национальных проектов заложила фундамент для развития России. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о развитии социальной и деловой инфраструктуры в Москве

По его словам, президент РФ Владимир Путин изначально поставил перед властями амбициозные цели, «куда должна нация двигаться».

Градоначальник подчеркнул, что для движения вперёд и достижения национальных целей, не нужно останавливаться.

«Вы думаете, поставили национальную цель, достигли и потом отдыхаем, сидим. Так не бывает», — указал Собянин.

Он отметил, что реализация нацпроектов продемонстрировала, какие вопросы могут вызвать затруднение и где необходима корректировка, добавив, что работа в этом направлении будет продолжаться.

Ранее Собянин подписал постановление о выделении грантов на создание импортозамещающих производств в столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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