Наталья Сергунина: За полгода ярмарки выходного дня в Москве посетили 2,6 миллиона человек

По ее словам, за шесть месяцев 2024 года москвичи и гости столицы приобрели почти 1,5 тысячи тонн разнообразных товаров на столичных ярмарках выходного дня.

На сегодняшний день в Москве работают 56 ярмарок, на которых продается все необходимое для разнообразного и здорового питания. Порядка 85% спроса приходится на овощи и фрукты. За полгода чаще всего на ярмарках покупали клубнику, помидоры, огурцы и черешню.



На прилавках столичных ярмарок выходного дня представлена продукция фермерских хозяйств и производителей более чем из 40 регионов страны.

