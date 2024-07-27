Наталья Сергунина: За полгода ярмарки выходного дня в Москве посетили 2,6 миллиона человек

За полгода столичные ярмарки выходного дня посетили 2,6 миллиона человек, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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По ее словам, за шесть месяцев 2024 года москвичи и гости столицы приобрели почти 1,5 тысячи тонн разнообразных товаров на столичных ярмарках выходного дня.

На сегодняшний день в Москве работают 56 ярмарок, на которых продается все необходимое для разнообразного и здорового питания. Порядка 85% спроса приходится на овощи и фрукты. За полгода чаще всего на ярмарках покупали клубнику, помидоры, огурцы и черешню.

На прилавках столичных ярмарок выходного дня представлена продукция фермерских хозяйств и производителей более чем из 40 регионов страны.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПродуктыМоскваЯрмарки

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