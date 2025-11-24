Наталья Сергунина: На ВДНХ открывается зимний сезон

По её словам, для москвичей и гостей столицы была подготовлена масштабная культурная программа, в которую вошли ледовые шоу, представления уличных театров, перформансы и интерактивы.

Главной площадкой открытия станет каток, расположенный вдоль Главной аллеи. Вечером 28 и 29 ноября здесь покажут театральные постановки, акробатические номера и многое другое.

В целом грядущей зимой на ВДНХ планируется проведение сотен мероприятий. В их числе мастер-классы по хоккею и командные состязания, благотворительный фестиваль, ярмарка. Также будут работать более 30 музейно-выставочных площадок.

Ранее Сергунина заявила, что 26 катков откроется этой зимой на площадках «Московских сезонов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».