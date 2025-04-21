Наталья Сергунина: Акцию «Библионочь» в Москве посвятят юбилею Победы
Акция «Библионочь», которая пройдёт в Москве с 26 на 27 апреля, будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает департамент культуры столицы, об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.
В рамках акции, которая состоится под девизом «Страницы Победы», запланированы более 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов и творческих встреч. Пройдут они в библиотеках и культурных центрах во всех округах Москвы.
«Проект объединит порядка 400 культурных площадок – почти вдвое больше, чем в прошлый раз», – указала Сергунина.
Отмечается, что акцию традиционно откроет детская программа «Библиосумерки», которая начнётся в 16:00, а начало взрослой программы запланировано на 19:00.
Ранее главный режиссёр Малого театра Алексей Дубровский заявил, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны театр представит спектакль «Белая палатка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном
- Религиовед назвал наиболее вероятных кандидатов на пост нового папы римского
- В Госдуме разработали законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов
- Аргентина объявит недельный траур после смерти папы римского
- Первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 пройдет в конце апреля
- Делегация РПЦ может принять участие в похоронах папы римского
- Песков отказался говорить о временных рамках украинского урегулирования
- Заупокойные мессы по папе римскому пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
- СМИ: Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт
- Суд начал рассмотрение дела бывшего топ-менеджера «Гортранса» в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru