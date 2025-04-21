Наталья Сергунина: Акцию «Библионочь» в Москве посвятят юбилею Победы

В рамках акции, которая состоится под девизом «Страницы Победы», запланированы более 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов и творческих встреч. Пройдут они в библиотеках и культурных центрах во всех округах Москвы.

«Проект объединит порядка 400 культурных площадок – почти вдвое больше, чем в прошлый раз», – указала Сергунина.

Отмечается, что акцию традиционно откроет детская программа «Библиосумерки», которая начнётся в 16:00, а начало взрослой программы запланировано на 19:00.

Ранее главный режиссёр Малого театра Алексей Дубровский заявил, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны театр представит спектакль «Белая палатка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».