Наталья Сергунина: Акцию «Библионочь» в Москве посвятят юбилею Победы

Акция «Библионочь», которая пройдёт в Москве с 26 на 27 апреля, будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает департамент культуры столицы, об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Акция «Библионочь-2025» пройдет 26 апреля

В рамках акции, которая состоится под девизом «Страницы Победы», запланированы более 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов и творческих встреч. Пройдут они в библиотеках и культурных центрах во всех округах Москвы.

«Проект объединит порядка 400 культурных площадок – почти вдвое больше, чем в прошлый раз», – указала Сергунина.

Отмечается, что акцию традиционно откроет детская программа «Библиосумерки», которая начнётся в 16:00, а начало взрослой программы запланировано на 19:00.

Ранее главный режиссёр Малого театра Алексей Дубровский заявил, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны театр представит спектакль «Белая палатка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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