Акция «Библионочь-2025» пройдет 26 апреля

Всероссийская акция «Библионочь-2025» состоится 26 апреля. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Ежегодная традиция библиотечного сообщества России состоится уже в 14-й раз и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы», — указала глава Минкульта.

Тема мероприятия в этом году — «Свои герои». Куратором акции станет Российская государственная библиотека, поддержку будет оказывать портал «Культура.РФ». В программе «Библионочи» запланированы лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с писателями, а также тематические мероприятия, в частности, лента памяти «Бессмертный библиотечный полк» и вечер воспоминаний «Строки Победы». Кроме того, в библиотеках организуют специальные почтовые отделения: здесь можно будет подписать письмо для ветеранов и участников специальной военной операции.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что новым главой музейно-выставочного центра РОСИЗО стал Иван Лыкошин.

