Наследие XIX века: в Москве появились новые памятники архитектуры
Памятниками архитектуры регионального значения признали две усадьбы XIX века в столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что новый статус был присвоен усадьбам, которые находятся в Староконюшенном переулке и на улице Сущевская. Также в реестр памятников архитектуры регионального значения включили жилой флигель усадьбы Мейера в переулке Чернышевского.
Отмечается, что построеные в позапрошлом веке здания до сих пор имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия. После признания памятниками архитектуры их запрещено сносить, любые работы владельцы и арендаторы должны согласовывать с московскими властями.
Ранее статус объекта культурного наследия получила городская усадьба начала XIX века в центральной части Коломны, сообщает 360.ru.
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