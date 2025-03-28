Наследие XIX века: в Москве появились новые памятники архитектуры

Памятниками архитектуры регионального значения признали две усадьбы XIX века в столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Собянин заявил о снижении доли аварийных памятников архитектуры с 39% до 3,1%

Уточняется, что новый статус был присвоен усадьбам, которые находятся в Староконюшенном переулке и на улице Сущевская. Также в реестр памятников архитектуры регионального значения включили жилой флигель усадьбы Мейера в переулке Чернышевского.

Отмечается, что построеные в позапрошлом веке здания до сих пор имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия. После признания памятниками архитектуры их запрещено сносить, любые работы владельцы и арендаторы должны согласовывать с московскими властями.

Ранее статус объекта культурного наследия получила городская усадьба начала XIX века в центральной части Коломны, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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