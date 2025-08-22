Началась реставрация фасадов здания Зоологического музея МГУ
В Москве стартовала реконструкция фасадов углового здания Зоологического музея Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.
Руководитель ведомства Алексей Емельянов отметил, что два корпуса музея на ул. Большая Никитская и ул. Моховая являются выдающимися образцами неоклассицизма. Их автор - известный архитектор Константин Быковский.
По его словам, в рамках работы специалисты приведут в порядок поверхности стен и белокаменный цоколь здания, а лепной декор с изображениями ящериц, птиц, волков, медведей и других животных планируется расчистить от красочных слоев.
«Утраченные декоративные элементы, окна и двери воссоздадут по сохранившимся историческим образцам», – указал Емельянов.
Отмечается, что во время работ учреждение будет функционировать в обычном режиме.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что специалисты отреставрируют главный дом усадьбы Якова Рекка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
