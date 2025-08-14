Собянин: Главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Власти приняли решение о разработке проекта реставрации и приспособления для современного использования главного здания Павловской больницы в Москве - объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Здание на Павловской улице, 25 было построено в начале XIX века по проекту Матвея Казакова. В 1830-е годы его перестроил Доменико Жилярди», — напомнил градоначальник.

Площадь строения превышает пять тысяч квадратных метров. После завершения реставрации здесь заработает Флагманский волонтерский центр. Так, в здании появятся рабочее пространство для волонтерских организаций, коворкинги, переговорные комнаты, библиотека, лектории, зоны отдыха и кафе. Кроме того, здесь оборудуют многофункциональные залы для мероприятий различных форматов, арт-мастерские, контент-фермы и видеостудии, студию звукозаписи и вокальный класс, спортивные и танцевальные залы. Также в бывшей больнице появятся выставочные и VR-пространства, пресс-центр, типография.

