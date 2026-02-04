На западе Москвы появится улица Владимира Этуша

Безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному в районе Раменки в Москве присвоили наименование — улица Владимира Этуша в память об актере театра и кино, театральном педагоге, ветеране Великой Отечественной войны и народном артисте СССР, который ушел из жизни в 2019 году. Соответствующее постановление было подписано на заседании президиума Правительства столицы.

Новая улица проходит между улицами Лобачевского и Василия Ланового. Улица Владимира Этуша войдет в кинематографический квартал в Раменках, где 11 улиц уже носят имена знаменитых российских режиссеров и актеров: Алексея Баталова, Василия Ланового, Сергея Бондарчука, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Евгения Евстигнеева, Фаины Раневской, Леонида Гайдая, Олега Янковского, Андрея Миронова, Иннокентия Смоктуновского.

Владимир Этуш родился в Москве в 1922 году. В 1941-м он добровольно ушел на фронт, в 1943-м получил тяжелое ранение и год спустя вернулся в столицу. Этуш окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и был принят в Театр имени Евгения Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. С 1945-го актер преподавал в училище в качестве ассистента педагога по мастерству актера, в 1976 году стал профессором, а с 1987 года был ректором и художественным руководителем вуза.

Зрители знают Владимира Этуша по ярким киноролям: товарища Саахова из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», инженера Брунса из «Двенадцати стульев», зубного врача Шпака («Иван Васильевич меняет профессию»), Карабаса-Барабаса в фильме («Приключения Буратино») и многим другим. Артист был лауреатом Государственной премии РФ и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

