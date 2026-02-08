На востоке Москвы появится ещё один дом по программе реновации
Согласован проект строительства жилого дома для реализации программы реновации на востоке столицы в районе Измайлово, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Он появится на месте снесённой пятиэтажки 1960 года постройки по адресу: Никитинская улица, дом 21, корпус 1.
«Это будет четырехсекционное здание переменной этажности на 309 квартир. Общая площадь квартир в новостройке составит порядка 17 тысяч квадратных метров. Все квартиры сдадут с чистовой отделкой, выполненной с использованием современных, долговечных и безопасных материалов, часть из них спроектирована с учетом потребностей маломобильных жильцов», – рассказал Щербаков.
Он также отметил, что для комфортного и беспрепятственного передвижения по зданию людей с ограниченными возможностями здоровья и родителям с детскими колясками в местах общего пользования создадут безбарьерную среду. Порядка тысячи квадратных метров площади первого этажа здания отведут под общественное использование. В холлах входных групп оборудуют колясочные и комнаты для консьержей.
Во дворе дома появятся детская и спортивная площадки, территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Сама новостройка гармонично впишется в сложившуюся развитую инфраструктуру района Измайлово. Рядом с ней есть детские сады и школы, поликлиники, службы быта, магазины, остановки общественного транспорта, парки и скверы.
