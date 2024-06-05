На востоке Москве возможны сбои в движении транспорта из-за ливня

Из-за сильных дождей на востоке Москвы могут возникнуть задержки в движении наземного транспорта, сообщил в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы.

Комплекс городского хозяйства Москвы ранее призывал жителей и гостей столицы быть бдительными из-за сильного ветра и грозы, ожидаемых в среду.

В Москве прошел самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений

На сайте мэра Москвы уточняется, что в период с 14:00 до 22:00 в городе местами ожидается ливневой дождь, гроза, а в отдельных районах возможен град. Скорость ветра достигнет 15-17 метров в секунду.

Жителям напоминают, что нахождение рядом с деревьями и парковка автомобилей около них представляют опасность. Порывы ветра также могут нанести ущерб линиям электропередачи и слабо укрепленным строениям, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваОбщественный ТранспортДождь

Горячие новости

Все новости

партнеры