На востоке Москве возможны сбои в движении транспорта из-за ливня

На сайте мэра Москвы уточняется, что в период с 14:00 до 22:00 в городе местами ожидается ливневой дождь, гроза, а в отдельных районах возможен град. Скорость ветра достигнет 15-17 метров в секунду.

Жителям напоминают, что нахождение рядом с деревьями и парковка автомобилей около них представляют опасность. Порывы ветра также могут нанести ущерб линиям электропередачи и слабо укрепленным строениям, передает «Радиоточка НСН».

