На востоке Москве возможны сбои в движении транспорта из-за ливня
Из-за сильных дождей на востоке Москвы могут возникнуть задержки в движении наземного транспорта, сообщил в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы.
Комплекс городского хозяйства Москвы ранее призывал жителей и гостей столицы быть бдительными из-за сильного ветра и грозы, ожидаемых в среду.
На сайте мэра Москвы уточняется, что в период с 14:00 до 22:00 в городе местами ожидается ливневой дождь, гроза, а в отдельных районах возможен град. Скорость ветра достигнет 15-17 метров в секунду.
Жителям напоминают, что нахождение рядом с деревьями и парковка автомобилей около них представляют опасность. Порывы ветра также могут нанести ущерб линиям электропередачи и слабо укрепленным строениям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru