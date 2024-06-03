На ВДНХ открылся сезон бесплатных спортивных клубов для горожан

Поиграть во французскую национальную игру петанк можно около летнего кинотеатра-лектория. Поучаствовать в спортивном мероприятии может любой желающий. Кроме того, по субботам и воскресеньям проходят мини-турниры по петанку, а посетить занятия по игре можно по понедельникам и средам с 10:00 до 12:00.

Также на ВДНХ стартовали тренировки по кроссминтону - виду спорта, который объединяет в себе элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса. Освоить его могут как взрослые, так и дети. С 19 июня в парке можно будет поиграть в баскетбол на универсальной спортивной площадке у павильона №27 «Физкультура и спорт».

Занятия по йоге inside flow будут проходить по субботам и воскресеньям на танцевальной площадке в парке «Останкино». Для занятий потребуется коврик, удобная спортивная форма, солнцезащитный крем, полотенце и бутылка с водой. Запись на тренировки открывается за сутки. Зарегистрироваться можно онлайн. На занятиях ждут взрослых и подростков в возрасте от 14 лет.

