На ВДНХ открылся сезон бесплатных спортивных клубов для горожан
На ВДНХ в июне заработали бесплатные спортивные клубы по баскетболу, кроссминтону, петанку, а также йоге inside flow.
Поиграть во французскую национальную игру петанк можно около летнего кинотеатра-лектория. Поучаствовать в спортивном мероприятии может любой желающий. Кроме того, по субботам и воскресеньям проходят мини-турниры по петанку, а посетить занятия по игре можно по понедельникам и средам с 10:00 до 12:00.
Также на ВДНХ стартовали тренировки по кроссминтону - виду спорта, который объединяет в себе элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса. Освоить его могут как взрослые, так и дети. С 19 июня в парке можно будет поиграть в баскетбол на универсальной спортивной площадке у павильона №27 «Физкультура и спорт».
Занятия по йоге inside flow будут проходить по субботам и воскресеньям на танцевальной площадке в парке «Останкино». Для занятий потребуется коврик, удобная спортивная форма, солнцезащитный крем, полотенце и бутылка с водой. Запись на тренировки открывается за сутки. Зарегистрироваться можно онлайн. На занятиях ждут взрослых и подростков в возрасте от 14 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru