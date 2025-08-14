На улице Циолковского в СЗАО появится новостройка по программе реновации
В Москве согласовали проект жилого дома по программе реновации на улице Циолковского, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Новостройка появится на улице Циолковского (владение 3). Дом будет состоять из трех секций переменной этажности. Всего в нем запроектировано 168 квартир, в том числе предназначенные для маломобильных жильцов», – отметил он.
На первом этаже здания появятся разные инфраструктурные объекты, в том числе отдел информирования граждан о программе реновации.
Входные группы жилой части здания сделают сквозными, а в каждой секции установят по два лифта. По проекту будет создана безбарьерная среда для комфорта маломобильных граждан. Также двор вокруг жилого дома обустроят по концепции «без машин», разместят детские и спортивные площадки, высадят газоны.
Программу реновации в 2017 году утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, она предусматривает расселение 5176 домов.
