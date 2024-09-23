На трех станциях Бирюлевской линии метро начались подготовительные работы
В столице на стройплощадках станционных комплексов «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» будущей Бирюлевской линии метро ведутся подготовительные работы. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.
По его словам, сейчас там выносят коммуникации и подводят временные инженерные сети.
«Также разрабатывается проектная документация для большинства этапов основного периода работ по строительству Бирюлевской линии метро», – подчеркнул Десятков.
При этом отмечается, что сейчас площадки станций огораживают и в комплексах «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево».
Общая протяженность новой Бирюлевской линии метро составляет больше 20 километров. На этом участке создадут 10 станций метро и несколько пересадок. Так, пассажиры смогут перейти на «ЗИЛ» Троицкой линии и одноименную станцию Московского центрального кольца, на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии и «Кленовый бульвар» БКЛ.
Ветка будет проходить через районы Нагатинский Затон, Даниловский, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Печатники, а также Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Рядом с этими станциями живут более 500 тысяч москвичей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность семи московских районов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сербии неизвестные подожгли футбольное поле клуба «Партизан»
- В магазине в Красноярском крае, где погибшая семья купила продукты, нашли нарушения
- Володин: Госдума рассмотрит проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров
- Цена фьючерса на золото установила новый исторический рекорд
- Суд вынес приговор экс-помощнице семьи Сергея Шнурова за кражи
- В России начнут записывать процесс депортации мигрантов на видео
- СМИ: Суд установил, что продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте
- Премьер Шри-Ланки подал в отставку
- Над Белгородской и Курской областями уничтожили восемь беспилотников
- Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru