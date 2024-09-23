На трех станциях Бирюлевской линии метро начались подготовительные работы

В столице на стройплощадках станционных комплексов «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» будущей Бирюлевской линии метро ведутся подготовительные работы. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

По его словам, сейчас там выносят коммуникации и подводят временные инженерные сети.

«Также разрабатывается проектная документация для большинства этапов основного периода работ по строительству Бирюлевской линии метро», – подчеркнул Десятков.

При этом отмечается, что сейчас площадки станций огораживают и в комплексах «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево».

Общая протяженность новой Бирюлевской линии метро составляет больше 20 километров. На этом участке создадут 10 станций метро и несколько пересадок. Так, пассажиры смогут перейти на «ЗИЛ» Троицкой линии и одноименную станцию Московского центрального кольца, на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии и «Кленовый бульвар» БКЛ.

Ветка будет проходить через районы Нагатинский Затон, Даниловский, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Печатники, а также Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Рядом с этими станциями живут более 500 тысяч москвичей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность семи московских районов.

