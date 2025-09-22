На строительство моста Академика Королева ушло 8 тысяч тонн стали
Для возведения моста Академика Королева через Москву-реку потребовалось более восьми тысяч тонн стали. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.
«Торжественной церемонии открытия моста Академика Королева предшествовали почти три года кропотливой работы. Ее итогом стало сооружение с подходами в насыпи с цельнометаллическим пролетным строением комбинированной системы, включающим в себя арку ~с ездой посередине~ . Укрупнение металлоконструкций осуществляли на стапелях, расположенных на левом берегу Москвы-реки в районе Шелепихинской набережной. Масса всего мостового сооружения составила 8476 тонн», – отметил глава департамента.
Ход и методы строительства сооружения определили в том числе плотная жилая застройка, а также круглогодичное судоходство.
Русловую часть арочного пролетного строения монтировали путем продольной надвижки с использованием вспомогательных опор, находящихся в границах временных полуостровков в акватории Москвы-реки. Навигация на время возведения моста не прерывалась.
Для автомобилистов мост Академика Королева открыли 9 сентября. В увязке с открытым в прошлом году мостом в створе улицы Мясищева он обеспечил прямую транспортная связь между Мневниковской и Филевской поймами с выходом на Шелепихинское и Звенигородское шоссе. Транспортную связь получила и территория Национального космического центра.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru