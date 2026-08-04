На столичных бульварах начинают работу павильоны здоровья

По её словам, в настоящее время «всё в городе направлено на то, чтобы москвичи жили долгой и насыщенной жизнью». В том числе, это возможно благодаря новым технологиям, которые позволяют легко и просто получать много новой полезной информации о состоянии организма.

Заммэра рассказала, что формат городского павильона с бесплатными экспресс-обследованиями был протестирован на музыкальном фестивале на ВДНХ. Власти зафиксировали большой интерес горожан, после чегобыло принято решение развивать этот проект дальше.

«И теперь открываем еще два павильона. Это первый шаг к здоровому долголетию. Место, куда можно зайти во время обычной прогулки и всего за 10–15 минут узнать о своем организме гораздо больше... Приглашаем москвичей... узнать больше о своем здоровье и получить рекомендации, которые помогут дольше сохранять активность и хорошее самочувствие», - отметила Ракова.

Она сообщила, в павильоне можно определить биологический возраст, проверить сердечно-сосудистую систему, физическую форму и уровень стресса, а также попробовать нейрофитнес для развития внимания и памяти. После этого человек получит рекомендации по корректировке образа жизни.

Отмечается, что экспресс-диагностика не является заменой полноценному обследованию. Она позволяет сделать первый шаг и обратить внимание на важные показатели, а также задуматься о профилактике.

Посетителей уже принимает павильон «Путь здоровья», расположенный на Никитском бульваре. Ещё один павильон «Сердце» откроется на Трубной площади в ближайшее время откроется. Посетить их можно бесплатно с 12:00 до 20:00 со вторника по четверг, с 12:00 до 22:00 по пятницам и с 10:00 до 21:00 по субботам и воскресеньям.

Установленные в павильонах аппараты позволяют за одно посещение узнать биологический возраст, пульс, давление, индекс массы тела, уровень стресса, насыщение крови кислородом, состав тела, водный баланс, состояние костной ткани и прочие важные показатели.

Кроме того, в павильонах в центре Москвы можно стать участником интерактивной игры, которая посвящена достижению здорового долголетия. Участники узнают о четырёх требующих внимания важных сферах: теле, движении, питании и стрессе. По итогам прохождения небольшого квиза москвичи получат рекомендации, на каких аппаратах нужно пройти исследование именно им.

Также в павильонах «Путь здоровья» и «Сердце» есть зона нейрофитнеса, посетители которой могут пройти тренировку, направленную на развитие концентрации, памяти и навыков управления стрессом.

