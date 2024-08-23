На сайте «Миллиона призов» продолжается сбор помощи для Курской области

На сайте программы «Миллион призов» жители столицы пожертвовали более 10 миллионов рублей Российскому Красному Кресту. Сбор средств организовали совместно городская программа лояльности и благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы».

На сайте продолжается сбор средств для пострадавших людей из Курской области, где боевые действия продолжаются до сегодняшнего дня после захода ВСУ 6 августа. Фонд занимается помощью военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий, собирает гуманитарную помощь для пострадавших и помогает жителям приграничья, которые вынуждены были оставить свои дома. За несколько дней было собрано больше 6 млн рублей.

Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более девяти миллионов рублей

Москвичи могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов, полученных за участие в проектах «Активный гражданин», «Город заданий», «Город идей», «Наш город», «Электронный дом» и акции #ВыбираемВместе2024. Один балл равен одному рублю.

Пользователи смогут обменять городские и призовые баллы на товары и услуги более 400 организаций-партнеров или участвовать в благотворительности.

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:Курская ОбластьБлаготворительность

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