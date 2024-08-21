Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более девяти миллионов рублей

Москвичи продолжают сбор пожертвований для семей, пострадавших в Курской области, организованный совместно с Российским Красным Крестом.

Уточняется, что сбор ведется на сайте «Миллион призов». Жителям достаточно выбрать в разделе сайта «Поощрения» категорию «Благотворительность» и перевести от 500 до 10 тысяч баллов. Использовать можно как городские (зеленые) баллы, которые жители получают за участие в проектах, так и призовые (красные) баллы, разыгрываемые среди участников серии акций программы «Миллион призов».

«Один балл равен одному рублю. Количество переводов неограниченно. Всего за неделю, благодаря неравнодушию наших жителей, удалось собрать более девяти миллионов рублей», — сообщила руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Российский Красный Крест оказывает гуманитарную помощь жителям Курской области, поддерживая тех, кто нуждается в продуктах питания, питьевой воде, одежде и других предметах первой необходимости.

Сайт «Миллион призов» позволяет жителям Москвы обменивать городские и призовые баллы на товары и услуги более 400 организаций-партнеров, а также направлять средства на благотворительность. За все время работы сайта участники городских проектов перевели в благотворительные фонды более 481 миллиона рублей.

