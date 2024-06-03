На пляжах Москвы все лето будут проходить тренировки и спортивные мероприятия

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно заняться зумбой, стретчингом, барре, функциональным тренингом и пляжным волейболом. Всем желающим поучаствовать в спортивных активностях будут помогать опытные инструкторы.



Мероприятия будут проходить на шести городских пляжах, в частности на «Левобережном» в Ховрино, на Белом озере в районе Косино-Ухтомский, на территории зоны отдыха «Тропарево» в столичном районе Тропарево-Никулино, на Мещерском пляже в Солнцево, в вейк-парке в Строгино, а также на Большом городском пруду в районе Савелки.

Программа тренировок подойдет как для новичков, так и для профессионалов. На площадках пройдут не только занятия по различным дисциплинам, там же можно будет сыграть в пляжный теннис и тетербол, выбрать фрисби или присоединиться к мини-турнирам по пляжному волейболу. Вход на все мероприятия свободный.

