На пляжах Москвы все лето будут проходить тренировки и спортивные мероприятия

На пляжах столицы каждые выходные с 1 июня по 1 сентября буду проходить бесплатные спортивные мероприятия и тренировки в рамках проекта «Лето. Пляж. Московский спорт» Департамента спорта Москвы.

Собянин: «Лето в Москве. Все на улицу» будет проходить во всей районах города

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно заняться зумбой, стретчингом, барре, функциональным тренингом и пляжным волейболом. Всем желающим поучаствовать в спортивных активностях будут помогать опытные инструкторы.

Мероприятия будут проходить на шести городских пляжах, в частности на «Левобережном» в Ховрино, на Белом озере в районе Косино-Ухтомский, на территории зоны отдыха «Тропарево» в столичном районе Тропарево-Никулино, на Мещерском пляже в Солнцево, в вейк-парке в Строгино, а также на Большом городском пруду в районе Савелки.

Программа тренировок подойдет как для новичков, так и для профессионалов. На площадках пройдут не только занятия по различным дисциплинам, там же можно будет сыграть в пляжный теннис и тетербол, выбрать фрисби или присоединиться к мини-турнирам по пляжному волейболу. Вход на все мероприятия свободный.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПляжиСпортМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры