На Одесской и Перекопской улицах Москвы появятся две новостройки по программе реновации

На юго-западе Москвы появятся два дома по реновации. Проектная документация согласована Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящим в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, сообщил председатель Комитета Иван Щербаков.

По его словам в районе Зюзино возведут два жилых дома в рамках программы реновации.

Он уточнил, что часть квартир обустроят в соответствии с потребностями маломобильных граждан. На Одесской улице возведут дом, рассчитанный на 280 квартир, а на Перекопской – на 218 квартир.

Обе новостройки будут полностью соответствовать стандартам программы реновации, то есть все квартиры оборудованы сантехникой, электроплитами и сдаются с чистовой отделкой, то есть готовым ремонтом.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов.

