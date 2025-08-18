На Одесской и Перекопской улицах Москвы появятся две новостройки по программе реновации
На юго-западе Москвы появятся два дома по реновации. Проектная документация согласована Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящим в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, сообщил председатель Комитета Иван Щербаков.
По его словам в районе Зюзино возведут два жилых дома в рамках программы реновации.
Он уточнил, что часть квартир обустроят в соответствии с потребностями маломобильных граждан. На Одесской улице возведут дом, рассчитанный на 280 квартир, а на Перекопской – на 218 квартир.
Обе новостройки будут полностью соответствовать стандартам программы реновации, то есть все квартиры оборудованы сантехникой, электроплитами и сдаются с чистовой отделкой, то есть готовым ремонтом.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нидерланды не будут участвовать во встрече Зеленского и Трампа
- Здание энергоблока Смоленской АЭС незначительно повреждено из-за БПЛА
- В Донецке женщина погибла при атаке ВСУ
- Трамп и Зеленский проведут часовую встречу в Вашингтоне
- В Киеве подорвали военный пикап
- В Тюмени Ан-24 выкатился за пределы ВПП
- Яблочный Спас – 2025: Традиции праздника, народные приметы и запреты
- Деятельность немецкой EVZ признали нежелательной в России
- В Стамбуле в ДТП с автобусом погибли три человека
- Жительница Чувашии выиграла в лотерею 33 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru