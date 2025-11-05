На конкурс «Доброе сердце столицы» поступило более 310 заявок волонтерских команд
Свыше 310 заявок поступило на конкурс волонтерских команд «Доброе сердце столицы» в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
Проект объединяет школьников, студентов колледжей и вузов, представителей некоммерческих организаций, государственных учреждений, предпринимателей и сообщества активных горожан. В конкурсе предусмотрена своя номинация для каждой из семи категорий.
«Волонтерский конкурс проводится в Москве в 11-й раз. За это время к нему присоединились больше 90 тысяч человек», — подчеркнула Сергунина.
Прием заявок стартовал в сентябре. Участники публиковали в социальных сетях фото и видео с представлением своих команд, рассказывая, как они помогают жителям Москвы. Далее они посещали окружные волонтерские центры «Доброе место», где изучали инфраструктуру и программы, выполняли задачи тематического квеста по разным направлениям добровольчества.
В полуфинале претенденты на победу должны будут разработать и презентовать решение практического кейса для одной из столичных НКО. Завершающий этап конкурса состоится в декабре в формате деловой игры. Участники предложат идеи для волонтерских мероприятий, их оценит экспертное жюри. Лучшую команду в каждой из номинаций определят в проекте «Активный гражданин».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru