На форуме-фестивале «Москва 2030» выступят музыканты из разных стран мира

Концерты российских и зарубежных артистов состоятся в парке «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Они пройдут с 1 августа по 8 сентября. Вход на все мероприятия свободный, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В «Зарядье» выступят музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других стран. Они исполнят произведения от классики и фольклора до джаза.

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9 августа пройдет музыкальная программа «Орган сквозь время», в которой в исполнении японской органистки Хироко Иноуэ прозвучат произведения Чайковского и Свиридова. На сцену вместе с ней выйдут оперная певица из Китая Шанжун Цзян и российская флейтистка Зоя Вязовская.

Концерт солистов Большого театра и капеллы «Русская консерватория» «Музыка сквозь века. Барокко» состоится 4 сентября.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет на десятках площадках в разных районах города.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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